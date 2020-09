Schede telefoniche | alcune valgono una fortuna | ce le avete? (Di giovedì 17 settembre 2020) Ci sono delle Schede telefoniche che oggi hanno assunto un valore altissimo per i collezionisti. Gettonatissime negli anni ’90, ora sono degli oggetti rari. Chi ha almeno 30-35 anni ricorderà con nostalgia le estati al mare o anche in montagna passate a setacciare le vecchie cabine alla ricerca delle Schede telefoniche. Si tratta di carte … L'articolo Schede telefoniche alcune valgono una fortuna ce le avete? proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 17 settembre 2020) Ci sono delleche oggi hanno assunto un valore altissimo per i collezionisti. Gettonatissime negli anni ’90, ora sono degli oggetti rari. Chi ha almeno 30-35 anni ricorderà con nostalgia le estati al mare o anche in montagna passate a setacciare le vecchie cabine alla ricerca delle. Si tratta di carte … L'articolounace le? proviene da YesLife.it.

FedeleAmico : RT @mavabenebay: ***** NEGOZIO #EBAY: in vendita #Francobolli #Vaticano #SanMarino #SMOM #ONU, Monete, Cartoline, Schede telefoniche —>>> G… - PaoloBartolomm1 : @repubblica Salvini io aggiungerei: - cene con fidanzate varie, - mutande verdi, - vacanze in resort di lusso, -… - cronacacaserta : Centinaia di schede telefoniche con dati falsi. Indagato titolare di un negozio - ciampi_antonio : @euthaliaa_ schede telefoniche ne abbiamo? - Trilli_99 : RT @giuliogaia: @il_brigante07 @nerosolari Insomma gli italiani che servono i clandestini!! Alloggio con sistemazione all inclusive, vestia… -

Ultime Notizie dalla rete : Schede telefoniche Schede telefoniche | alcune valgono una fortuna | ce le avete? Yeslife Iliad Flash 100GB al mese è la nuova offerta che fa sognare

L’operatore che ha scardinato (in meglio) il mercato della telefonia mobile in Italia lancia il nuovo piano iliad Flash da ben 100GB al mese, con minuti e SMS illimitati e molto altro ancora tutto inc ...

Verso tre "no" e due "sì"

“No” all’iniziativa contro la libera circolazione, ma sempre in presenza di un confronto serrato, nella Svizzera italiana, fra favorevoli e contrari. “No” in vantaggio anche in relazione alla modifica ...

Bondeno, fac simile scheda elettorale comunali 2020. Come si vota

Continuità o cambio di rotta? È questa la scelta che si troveranno di fronte gli 11.545 elettori bondenesi che saranno chiamati alle urne il 20 e 21 settembre prossimi. I candidati A rappresentare l ...

L’operatore che ha scardinato (in meglio) il mercato della telefonia mobile in Italia lancia il nuovo piano iliad Flash da ben 100GB al mese, con minuti e SMS illimitati e molto altro ancora tutto inc ...“No” all’iniziativa contro la libera circolazione, ma sempre in presenza di un confronto serrato, nella Svizzera italiana, fra favorevoli e contrari. “No” in vantaggio anche in relazione alla modifica ...Continuità o cambio di rotta? È questa la scelta che si troveranno di fronte gli 11.545 elettori bondenesi che saranno chiamati alle urne il 20 e 21 settembre prossimi. I candidati A rappresentare l ...