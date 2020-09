Sardegna | stop a test Covid in ingresso | Piemonte | sì a misurazione febbre a scuola

Sardegna, stop a test Covid in ingresso <br> Piemonte: sì a misurazione febbre a scuola (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Tar della Sardegna, accogliendo la richiesta cautelare del governo, ha sospeso l’ordinanza della Regione sull’obbligo di certificazione della negatività al coronavirus per chi arriva sull’isola. Il giudizio di merito sull’ordinanza sospesa è atteso per il 7 ottobre prossimo.Per il governo l’ordinanza violava l’articolo 16 della Costituzione sulla libertà di circolazione delle persone. Il provvedimento firmato dal governatore Christian Solinas, a capo di una coalizione di centrodestra, dal 14 settembre prevedeva test Covid obbligatori per tutti coloro che entravano in Sardegna: serviva insomma un certificato di negatività o un’autocertificazione se si voleva fare ingresso sull’isola. ... Leggi su blogo (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Tar della, accogliendo la richiesta cautelare del governo, ha sospeso l’ordinanza della Regione sull’obbligo di certificazione della negatività al coronavirus per chi arriva sull’isola. Il giudizio di merito sull’ordinanza sospesa è atteso per il 7 ottobre prossimo.Per il governo l’ordinanza violava l’articolo 16 della Costituzione sulla libertà di circolazione delle persone. Il provvedimento firmato dal governatore Christian Solinas, a capo di una coalizione di centrodestra, dal 14 settembre prevedevaobbligatori per tutti coloro che entravano in: serviva insomma un certificato di negatività o un’autocertificazione se si voleva faresull’isola. ...

