Regionali | Zingaretti chiude la campagna di Giani | “No ai neofascisti in Toscana Moderati si allontanino da chi dice ‘Boia chi molla’”

"Sono tornati i candidati neofascisti con le mascherine con la scritta 'Boia chi molla' e non posso pensare che chi usa quei simboli e lo urla nelle piazze possa guidare e comandare la Toscana". Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, chiude la campagna elettorale a sostegno di Eugenio Giani in vista delle elezioni Regionali. E lo fa con un tour de force che lo porterà a tenere comizi a Viareggio, Pisa, Livorno, Lucca e Pistoia in un solo giorno. E proprio dall'evento organizzato in Versilia il Dem parte all'attacco della Lega e della sua candidata, Susanna Ceccardi, che per la prima volta si trova a sfidare l'egemonia storica del centrosinistra, in una corsa a Palazzo Sacrati Strozzi che si preannuncia come un testa a ...

