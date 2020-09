Reddito grillino alle belve di Colleferro, Meloni demolisce i Cinquestelle: va bene così? (Di giovedì 17 settembre 2020) "Apprendo dalla stampa che i quattro arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro venivano mantenuti con i soldi degli italiani. Prendevano tutti e quattro il Reddito di Cittadinanza. I 4 delinquenti giravano in SUV e abiti costosi e prendevano il Reddito di Cittadinanza. Willy, ragazzo di una famiglia umile, lavorava fino a tardi nella cucina di un ristorante. Va bene così?". La leader di Fratelli d'Italia si scaglia contro il Movimento Cinque Stelle sul caso del Reddito grillino percepito dai killer di Colleferro: Marco e Gabriele Bianchi, due degli accusati e incarcerati per l'omicidio di Willy massacrato di botte giravano in suv e con abiti costosi ma avevano diritto al beneficio statale per i poveri. Leggi su iltempo (Di giovedì 17 settembre 2020) "Apprendo dalla stampa che i quattro arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro venivano mantenuti con i soldi degli italiani. Prendevano tutti e quattro ildi Cittadinanza. I 4 delinquenti giravano in SUV e abiti costosi e prendevano ildi Cittadinanza. Willy, ragazzo di una famiglia umile, lavorava fino a tardi nella cucina di un ristorante. Vacosì?". La leader di Fratelli d'Italia si scaglia contro il Movimento Cinque Stelle sul caso delpercepito dai killer di: Marco e Gabriele Bianchi, due degli accusati e incarcerati per l'omicidio di Willy massacrato di botte giravano in suv e con abiti costosi ma avevano diritto alficio statale per i poveri.

Capolavori grillini. Capolavori inquietanti. Oppure orrori. Fate voi. Si parla di quanto si è appreso poche ore fa: Marco e Gabriele Bianchi, due degli accusati e incarcerati per il terrificante omici ...

Se avesse vinto lui non avremmo avuto i 209 miliardi dall’Europa stati. A livello territoriale le differenze tra noi e grillini sono troppo forti. Noi non siamo per il reddito cittadinanza, non siamo ...

Beppe Grillo prende a calci il Pd e rilancia il piano per la decrescita felice: reddito di cittadinanza per tutti, statalismo, Pil fermo e tasse per le imprese. In collegamento streaming con la sala N ...

