Punteggio minimo Test Medicina 2020: le prime ipotesi (Di giovedì 17 settembre 2020) Si tratta di un giorno di attese per gli aspiranti medici, che, dopo aver sostenuto lo scorso 3 settembre il Test Medicina di questo 2020, aspettano oggi la pubblicazione del Punteggio minimo. Grazie a quest’ultimo, infatti, potranno cominciare a farsi un’idea della possibile graduatoria, facendo i primi bilanci sulla riuscita del Test. Il Punteggio dello scorso anno Il Punteggio minimo dell’anno scorso per entrare in Medicina e Chirurgia è stato di 41,4. Questa cifra, naturalmente, fa riferimento solo al primo Punteggio, non tenendo conto degli scorrimenti successivi. Questo numero, in ogni caso, è stato registrato all’Università di Messina, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Si tratta di un giorno di attese per gli aspiranti medici, che, dopo aver sostenuto lo scorso 3 settembre ildi questo, aspettano oggi la pubblicazione del. Grazie a quest’ultimo, infatti, potranno cominciare a farsi un’idea della possibile graduatoria, facendo i primi bilanci sulla riuscita del. Ildello scorso anno Ildell’anno scorso per entrare ine Chirurgia è stato di 41,4. Questa cifra, naturalmente, fa riferimento solo al primo, non tenendo conto degli scorrimenti successivi. Questo numero, in ogni caso, è stato registrato all’Università di Messina, ...

fratambani : @flwravn Il punteggio minimo è 39.1! - fifthhvlsey : Tbh come risultato non mi basta per entrare a Bologna ma non mi son mai fatta nessuna illusione per cui Però second… - michela_m22 : @mihairottolavit lo vedo malino questo punteggio minimo - flwravn : Mi dico sempre di non andare a leggere i post dei gruppi Facebook dedicati al test di medicina per non entrare nel… - frvknyvrio : e così domani scopriremo il punteggio minimo per entrare a med ahah divertente -