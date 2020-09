PS5 Showcase – Recap

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 17 settembre 2020) Per coloro che si sono persi loPS5 di ieri sera, ecco undi tutti gli annunci! Final Fantasy XVI Per iniziare la conferenza PS5 col botto, ci viene subito presentato un emozionantissimo trailer del nuovo capitolo della saga di Final Fantasy.Final Fantasy XVI sarà un’esclusiva PS5. Godetevi il trailer. Spiderman: Miles Morales Dopo la meravigliosa sorpresa iniziale, la conferenza continua con una sessione di gameplay di Spiderman: Miles Morales. Interessante, soprattutto per la scelta di camera nei combattimenti, molto cinematografica. Esteticamente è decisamente appagante. Hogwarts Legacy Dopo svariati rumors, finalmente ci è stato presentato in un trailer Hogwarts Legacy, il GDR ambientato nell’universo di Harry Potter.Il gioco è settato prima degli avvenimenti dei ...