PS5 ha delle dimensioni davvero enormi! (Di giovedì 17 settembre 2020) All'inizio di questo mese ci siamo resi conto di quanto sia grande Xbox Series X. E come avrete visto si tratta di una console abbastanza grande. Tuttavia, c'è qualcosa di ancora più grande: PlayStation 5.Anche se sapevamo che PS5 sarebbe stata grande in base ai rendering spuntati online, è solo oggi che otteniamo le misurazioni ufficiali per la console, che ci permettono di confrontarla definitivamente con Xbox Series X (e S) di Microsoft.PlayStation 5 misura 390 mm x 104 mm x 260 mm. dimensioni decisamente grandi, soprattutto a confronto con Xbox Series X, che misura 301 mm x 151 mm x 151 mm. Ciò rende PS5 non solo significativamente "più alta" della console Microsoft in verticale, ma il doppio più profonda.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 settembre 2020) All'inizio di questo mese ci siamo resi conto di quanto sia grande Xbox Series X. E come avrete visto si tratta di una console abbastanza grande. Tuttavia, c'è qualcosa di ancora più grande: PlayStation 5.Anche se sapevamo che PS5 sarebbe stata grande in base ai rendering spuntati online, è solo oggi che otteniamo le misurazioni ufficiali per la console, che ci permettono di confrontarla definitivamente con Xbox Series X (e S) di Microsoft.PlayStation 5 misura 390 mm x 104 mm x 260 mm.decisamente grandi, soprattutto a confronto con Xbox Series X, che misura 301 mm x 151 mm x 151 mm. Ciò rende PS5 non solo significativamente "più alta" della console Microsoft in verticale, ma il doppio più profonda.Leggi altro...

