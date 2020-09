Odjer al Palermo: adesso sì, con due giorni di ritardo (Di giovedì 17 settembre 2020) Moses Odjer al Palermo. Una storia incredibile ma che si sblocca con due giorni di ritardo. Proprio due giorni fa vi avevamo raccontato che il centrocampista svincolato classe ‘96 aveva i biglietti aerei ma che all’ultimo momento aveva cambiato idea, forse perché poco convinto della Serie C dopo un confronto in famiglia. Ma dopo due giorni ora ci siamo: Odjer è in arrivo in città, un rinforzo importante per il Palermo. Foto: L'articolo Odjer al Palermo: adesso sì, con due giorni di ritardo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 settembre 2020) Mosesal. Una storia incredibile ma che si sblocca con duedi. Proprio duefa vi avevamo raccontato che il centrocampista svincolato classe ‘96 aveva i biglietti aerei ma che all’ultimo momento aveva cambiato idea, forse perché poco convinto della Serie C dopo un confronto in famiglia. Ma dopo dueora ci siamo:è in arrivo in città, un rinforzo importante per il. Foto: L'articoloalsì, con duediproviene da Alfredo Pedullà.

