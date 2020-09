Mancano professori in cattedra (tutto quello che Azzolina poteva fare e non ha fatto) (Di giovedì 17 settembre 2020) Sinossi: perché Mancano 50, 100, 200 mila docenti ogni anno, come si può ovviare e perché quest’anno poteva (doveva) essere differente.Munirsi di un bicchiere d’acqua e di una sedia, insomma, mettetevi comodiTrattamentoPerché ogni anno gli studenti arrivano in classe a settembre, ma non trovano tutto l’organico al completo con le conseguenze che molte famiglie patiscono sempre, ma quest’anno di più? E come mai l’organico poi si completa durante l’anno n corso con docenti nominati anche a dicembre?Mettetevi comodi perché la situazione è molto ingarbugliata, così ingarbugliata che nemmeno un docente precario ne viene a capo completamente, tanto da doversi affidare a un sindacato per venirne a capo, per capire quali domande presentare, dove, come. ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Sinossi: perché50, 100, 200 mila docenti ogni anno, come si può ovviare e perché quest’anno(doveva) essere differente.Munirsi di un bicchiere d’acqua e di una sedia, insomma, mettetevi comodiTrattamentoPerché ogni anno gli studenti arrivano in classe a settembre, ma non trovanol’organico al completo con le conseguenze che molte famiglie patiscono sempre, ma quest’anno di più? E come mai l’organico poi si completa durante l’anno n corso con docenti nominati anche a dicembre?Mettetevi comodi perché la situazione è molto ingarbugliata, così ingarbugliata che nemmeno un docente precario ne viene a capo completamente, tanto da doversi affidare a un sindacato per venirne a capo, per capire quali domande presentare, dove, come. ...

matteosalvinimi : Oltre il 70% degli italiani, un dato enorme, boccia l'operato del ministro Azzolina. E tu come la pensi? P.s. Mi ar… - matteosalvinimi : Anche nella Senigallia del candidato presidente regionale del Pd per le Marche, le scuole sono nel caos e mancano i… - SergiOrsin : RT @HuffPostItalia: Mancano professori in cattedra (tutto quello che Azzolina poteva fare e non ha fatto) - ITALEXIT78 : RT @HuffPostItalia: Mancano professori in cattedra (tutto quello che Azzolina poteva fare e non ha fatto) - HuffPostItalia : Mancano professori in cattedra (tutto quello che Azzolina poteva fare e non ha fatto) -

Ultime Notizie dalla rete : Mancano professori Milano, la scuola è ricominciata ma mancano i professori: sono oltre 5mila le cattedre vuote MilanoToday.it Caos mascherine alla Don Minzoni: «Mia figlia ha preso una nota per essersela tolta»

«Nonostante fosse seduta al banco, con le postazioni regolarmente distanziate». E ora c’è anche il problema delle finestre chiuse… Ancora polemiche per le mascherine alla scuola media Don Minzoni di R ...

Amici 20 professori, Maria De Filippi chiama Arisa: l’indizio

Siamo a settembre e settembre è il mese in cui si inizia a parlare seriamente di Amici di Maria De Filippi. Trascorsa l’estate e messa da parte l’edizione che termina in primavera, è questo il mese in ...

Sant'Elpidio a Mare: Una canzone per sensibilizzare all’utilizzo della mascherina

2' di lettura 17/09/2020 - Una canzone per sensibilizzare i piccoli cittadini all’uso della mascherina ed illustrare le semplici regole per indossarla e usarla in sicurezza per contenere la pandemia d ...

«Nonostante fosse seduta al banco, con le postazioni regolarmente distanziate». E ora c’è anche il problema delle finestre chiuse… Ancora polemiche per le mascherine alla scuola media Don Minzoni di R ...Siamo a settembre e settembre è il mese in cui si inizia a parlare seriamente di Amici di Maria De Filippi. Trascorsa l’estate e messa da parte l’edizione che termina in primavera, è questo il mese in ...2' di lettura 17/09/2020 - Una canzone per sensibilizzare i piccoli cittadini all’uso della mascherina ed illustrare le semplici regole per indossarla e usarla in sicurezza per contenere la pandemia d ...