Il sociologo Fontana a TPI | “Dopo il Covid il marketing non sarà più come prima”

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 settembre 2020) Andreadella comunicazione e dei media narrativi, ci ha abituati con i suoi libri a guardare avanti, riuscendo sempre ad anticipare i bisogni e cercando di indicare una strada alla collettività; il suo Ballando con l’Apocalisse, uscito solo 20 giorni prima dello scoppio della pandemia, ne è un chiaro esempio. E’ stato il pioniere dello storytelling in Italia, con le sue ricerche e i suoi lavori ha introdotto nel nostro Paese il dibattito teorico e operativo sulla “narrazione d’impresa” e oggi, in un periodo cruciale per tutti, puntuale torna a parlarci proprio di narrazione con un nuovo manuale, una guida verso lo storymaking: Storytelling d’impresa. Riflettere sul tema è quantomai importante: viviamo in un tempo in cui si compete narrativamente. Si racconta per posizionare un ...