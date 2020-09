Follia in città: rissa con bastoni e coltelli e spari tra due famiglie. 20 persone, anche donne (Di giovedì 17 settembre 2020) Incredibile quanto successo nelle scorse ore nella città di Biella. Una rissa furibonda è scoppiata tra due famiglie del posto, decisamente rivali tra di loro. Nella zuffa sono rimaste coinvolte una ventina di persone. Si è segnalata anche una sparatoria con due persone che hanno riportato ferite. Una di loro verserebbe in gravissime condizioni. Stando a quanto riferito finora, alcuni soggetti protagonisti dell’accaduto sarebbero arrivati da fuori città per prendere parte a questa incredibile rissa. L’episodio si è verificato nella serata di ieri. I componenti delle due famiglie provengono dal Villaggio La Marmora. Oltre agli spari, durante gli scontri fisici sarebbero stati utilizzati dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Incredibile quanto successo nelle scorse ore nella città di Biella. Unafuribonda è scoppiata tra duedel posto, decisamente rivali tra di loro. Nella zuffa sono rimaste coinvolte una ventina di. Si è segnalatauna sparatoria con dueche hanno riportato ferite. Una di loro verserebbe in gravissime condizioni. Stando a quanto riferito finora, alcuni soggetti protagonisti dell’accaduto sarebbero arrivati da fuori città per prendere parte a questa incredibile. L’episodio si è verificato nella serata di ieri. I componenti delle dueprovengono dal Villaggio La Marmora. Oltre agli, durante gli scontri fisici sarebbero stati utilizzati dei ...

