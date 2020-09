Flavia Vento torna a casa dai suoi cani ed è già pronta a fare una denuncia (Di giovedì 17 settembre 2020) In questi ultimi due giorni si è parlato moltissimo, fuori e dentro la casa, di Flavia Vento. La soubrette ha abbandonato il suo quarto reality consecutivo, forse potrebbe entrare nel guinnes world record, in particolare con questa sua ultima uscita di scena. Ha abbandonato il Grande Fratello VIP 5 dopo neppure 24 ore! Ieri poi, qualcuno sui social, ha messo in giro la voce che Flavia fosse disperata in quanto non sarebbe potuta rientrare a casa dai sui cani. Era stato Amedeo Venza, che dai social lancia spesso indiscrezioni sul mondo della tv e del gossip, a mettere in giro questa voce. Flavia però non ha affatto gradito e non appena scoperto di queste voci a suo dire false, ha fatto sentire la sua voce. Ma andiamo per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 17 settembre 2020) In questi ultimi due giorni si è parlato moltissimo, fuori e dentro la, di. La soubrette ha abbandonato il suo quarto reality consecutivo, forse potrebbe entrare nel guinnes world record, in particolare con questa sua ultima uscita di scena. Ha abbandonato il Grande Fratello VIP 5 dopo neppure 24 ore! Ieri poi, qualcuno sui social, ha messo in giro la voce chefosse disperata in quanto non sarebbe potuta rientrare adai sui. Era stato Amedeo Venza, che dai social lancia spesso indiscrezioni sul mondo della tv e del gossip, a mettere in giro questa voce.però non ha affatto gradito e non appena scoperto di queste voci a suo dire false, ha fatto sentire la sua voce. Ma andiamo per ...

La decisione di Flavia Vento di lasciare il Grande Fratello Vip 5 a poche ore dall'inizio ha letteralmente sconvolto tutti. Del resto per lei era già troppa la nostalgia dei suoi sette cani da portarl ...

Secondo il sito Dagospia Elisabetta Gregoraci è pronta per entrare venerdì al Grande Fratello Vip e spiega il motivo del ritardo. Una delle concorrenti più attese di questa edizione del Grande Fratell ...

Dayane Mello proverebbe ancora dei sentimenti fortissimi per Mario Balotelli, con cui ha avuto una relazione molti anni fa. Lo ha confessato lei stessa al Grande Fratello Vip, cui partecipa anche Enoc ...

