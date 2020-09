Fallout 76: col nuovo aggiornamento al via la Stagione 2 (Di giovedì 17 settembre 2020) Fallout 76 si aggiorna nuovamente con un update gratuito, il numero 22, che fra le tante novità dà il via ufficialmente anche alla Stagione 2 Fallout 76 è un po’ come No Man’s Sky. Dopo un lancio disastroso, il titolo ha provato a risollevarsi agli occhi del pubblico aggiornandosi via via in modo sempre più corposo, e cercando di seguire le richieste della community. Arrivato nelle scorse ore all’aggiornamento numero 22, quello che a detta di Bethesda è il più imponente dopo l’arrivo di Wastelanders. Sempre gratis per tutti i giocatori, l’aggiornamento 22 introduce un combattimento riequilibrato e ricompense per tutti i giocatori. Aggiunta anche una Zona Contaminata per tutti. Una Zona Contaminata per tutti allinea il mondo ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 17 settembre 2020)76 si aggiorna nuovamente con un update gratuito, il numero 22, che fra le tante novità dà il via ufficialmente anche alla76 è un po’ come No Man’s Sky. Dopo un lancio disastroso, il titolo ha provato a risollevarsi agli occhi del pubblico aggiornandosi via via in modo sempre più corposo, e cercando di seguire le richieste della community. Arrivato nelle scorse ore all’numero 22, quello che a detta di Bethesda è il più imponente dopo l’arrivo di Wastelanders. Sempre gratis per tutti i giocatori, l’22 introduce un combattimento riequilibrato e ricompense per tutti i giocatori. Aggiunta anche una Zona Contaminata per tutti. Una Zona Contaminata per tutti allinea il mondo ...

