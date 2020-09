Da Roma: "Milk guadagnerà fino a 6mln a stagione, l'agente sta limando i dettagli" (Di giovedì 17 settembre 2020) Continua la trattativa per il trasferimento di Arkadiusz Milik alla Roma e, contestualmente, quello di Dzeko alla Juventus. David Pantak, come anticipato ieri da Calciomercato. Leggi su tuttonapoli (Di giovedì 17 settembre 2020) Continua la trattativa per il trasferimento di Arkadiusz Milik allae, contestualmente, quello di Dzeko alla Juventus. David Pantak, come anticipato ieri da Calciomercato.

tuttonapoli : Da Roma: 'Milk guadagnerà fino a 6mln a stagione, l'agente sta limando i dettagli' - SavinoAgostino7 : @antonio_race @TolliVincenzo Se la Roma è senza centravanti adesso è il momento per dirgli se vuoi milk mi devi dar… - juventusonair : @EdoardoMecca1 Per pregare che il buon Milk accetti l'offerta de roma? - MundoNapoli : Nela: 'A Roma Dzeko è considerato più forte di Milk'. - RY8113 : @sololaroma4 Non tutti esultano per la sua cessione.Che sia Totthenam Roma o Juve per Milk si prospetta un futuro… -