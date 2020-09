Cura anti-influenza | i farmacisti | Ci servono un milione di dosi

(Di giovedì 17 settembre 2020) Francesca Angeli Incontro al ministero della salute, Federfarma: "Le Regioni fanno incetta, a noi solo poche fiale". Covid, ieri 1.452 casi Le farmacie chiedono almeno undidi vaccinonfluenzale. Altrimenti non potranno far fronte alla domanda «Il ministero ci ha rassito: nei prossimi giorni cercherà di sciogliere i nodi per rendere disponibile in farmacia una quota molto più consistente di vaccininfluenzali». A confermare la volontà del governo è Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini deiitaliani, appena uscito dall'incontro tra le rappresentanze del mondo della farmacia e il ministero della Salute. Sul tavolo il nodo dei vaccininfluenzali che al momento ...

