Covid-19: 195 nuovi contagi di cui 21 casi di rientro, coppia positiva a Campagna (Di giovedì 17 settembre 2020) Covid, 5 guariti ad Angri: l'annuncio del sindaco Ferraioli 17 settembre 2020 Possibile arrivo di migranti in sorveglianza sanitaria: la Prefettura cerca strutture 17 settembre 2020 Centonovantacinque ... Leggi su salernotoday (Di giovedì 17 settembre 2020), 5 guariti ad Angri: l'annuncio del sindaco Ferraioli 17 settembre 2020 Possibile arrivo di migranti in sorveglianza sanitaria: la Prefettura cerca strutture 17 settembre 2020 Centonovantacinque ...

ottochannel : VIDEO - Covid, in Campania 195 nuovi casi e 3 decessi - infoitinterno : Covid, dati pessimi in Campania: 195 nuovi casi e 3 morti - infoitinterno : Covid in Campania, oggi 195 nuovi contagiati: aumentano i positivi, tre morti in 24 ore - GazzettaSalerno : Coronavirus, aggiornamento 17 settembre, 3 decessi e 195 casi nelle ultime 24 ore. - StabiaChannel : #Cronaca #Covid: Campania, 195 nuovi positivi e tre vittime LEGGI LA NEWS: -