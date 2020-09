Conte visita a sorpresa una scuola di Roma | e sul referendum dice | Voterò sì

Conte visita a sorpresa una scuola di Roma<br> e sul referendum dice: "Voterò sì" (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Premier Giuseppe Conte è stato oggi in visita in una scuola Romana, l'Istituto comprensivo di via Poseidone, tra Tor Bella Monaca e Torre Angela, un quartiere molto complesso della periferia della Capitale. Dopo il blitz dei giorni scorsi a Norcia, dunque, un'altra visita a sorpresa per far capire che il governo segue con molta attenzione il problema della riapertura delle scuole in questo periodo di lotta al Covid-19.Conte, infatti, ha detto durante la visita:"Sono venuto qui questa mattina perché i radar del governo sulla scuola non si spengono dopo i primi giorni. Questo governo Non ha mai nascosto le criticità, criticità che ci sono ma accompagnano ogni inizio anno scolastico, anche se questo si, ... Leggi su blogo (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Premier Giuseppeè stato oggi inin unana, l'Istituto comprensivo di via Poseidone, tra Tor Bella Monaca e Torre Angela, un quartiere molto complesso della periferia della Capitale. Dopo il blitz dei giorni scorsi a Norcia, dunque, un'altraper far capire che il governo segue con molta attenzione il problema della riapertura delle scuole in questo periodo di lotta al Covid-19., infatti, ha detto durante la:"Sono venuto qui questa mattina perché i radar del governo sullanon si spengono dopo i primi giorni. Questo governo Non ha mai nascosto le criticità, criticità che ci sono ma accompagnano ogni inizio anno scolastico, anche se questo si, ...

