Cagliari, preso Tripaldelli dal Sassuolo: Romagna, invece, invece passa alla squadra di De Zerbi

(ANSA) - CAGLIARI, 17 SET - Alessandro Tripaldelli, classe 1999, è il quinto rinforzo per il Cagliari dopo l'approdo in rossoblù di Marin, Zappa, Sottil e Luvumbo. Difensore esterno sinistro, sarà chi ...Alessandro Tripaldelli in arrivo a Cagliari. Il difensore esterno sinistro, classe 1999, sarà il quinto rinforzo per i rossoblù nella stagione che si avvia a iniziare, dopo gli arrivi di Marin, Zappa, ...