Anna Netrebko, la star della lirica ricoverata in ospedale per Covid: “Il diavolo non è così terribile” (Di giovedì 17 settembre 2020) Anna Netrebko, star della lirica russa naturalizzata austriaca, è ricoverata in ospedale da cinque giorni a causa di una polmonite da Covid-19. La notizia è stata diffusa dalla stessa cantante con un post sui propri canali Facebook e Instagram, nel quale informa di sentirsi meglio e rassicura sullo stato di salute del figlio Tiago e del marito, il tenore Yusif Eyvazov, entrambi risultati negativi al tampone. “Voglio dirvi – scrive il soprano – che sono risultata positiva al Covid-19. Al momento sto meglio ma ho anche una polmonite legata al Covid-19, per questo ho bisogno di una supervisione medica. Sono molto felice di sapere che Yusif e Tiago sono risultati negativi al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020)russa naturalizzata austriaca, èinda cinque giorni a causa di una polmonite da-19. La notizia è stata diffusa dalla stessa cantante con un post sui propri canali Facebook e Instagram, nel quale informa di sentirsi meglio e rassicura sullo stato di salute del figlio Tiago e del marito, il tenore Yusif Eyvazov, entrambi risultati negativi al tampone. “Voglio dirvi – scrive il soprano – che sono risultata positiva al-19. Al momento sto meglio ma ho anche una polmonite legata al-19, per questo ho bisogno di una supervisione medica. Sono molto felice di sapere che Yusif e Tiago sono risultati negativi al ...

repubblica : Il soprano Anna Netrebko con la polmonite da Covid-19: 'Sono più stanca delle intimidazioni di persone tristi che d… - Corriere : Anna Netrebko in ospedale con la polmonite: «Non è spaventoso» - RaiNews : Attesa a novembre per un recital alla Scala #AnnaNetrebko - FQMagazineit : Anna Netrebko, la star della lirica ricoverata in ospedale per Covid: “Il diavolo non è così terribile” - Satryland59 : Il soprano Anna Netrebko con la polmonite da Covid-19: 'Sono più stanca delle intimidazioni di pers… -