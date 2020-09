Alessia Macari Instagram, affascinante in barca a Positano: «Le sirene esistono veramente!» (Di giovedì 17 settembre 2020) L’ex “ciociara” di Avanti un altro, Alessia Macari, su Instagram continua a stupire i suoi numerosi ammiratori con dei post a dir poco unici. Poche ore fa ha pubblicato sul suo profilo social una sua foto ricordo di un giro in barca a Positano. Il look estivo della showgirl ha catturato immediatamente lo sguardo dei fan: Alessia in costume è qualcosa di indescrivibile. La ragazza, grazie al costante allenamento in palestra, può vantare un fisico talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo. Davanti alle sue “grazie” esplosive, i followers hanno perso l’uso della ragione e il post in pochissimo tempo è stato invaso con like e commenti. Leggi anche –> Alessia Macari ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 17 settembre 2020) L’ex “ciociara” di Avanti un altro,, sucontinua a stupire i suoi numerosi ammiratori con dei post a dir poco unici. Poche ore fa ha pubblicato sul suo profilo social una sua foto ricordo di un giro in. Il look estivo della showgirl ha catturato immediatamente lo sguardo dei fan:in costume è qualcosa di indescrivibile. La ragazza, grazie al costante allenamento in palestra, può vantare un fisico talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo. Davanti alle sue “grazie” esplosive, i followers hanno perso l’uso della ragione e il post in pochissimo tempo è stato invaso con like e commenti. Leggi anche –>...

sportli26181512 : Alessia Macari, bikini da urlo! Il web impazzisce per lady Kragl: Alessia Macari, bikini da urlo! Il web impazzisce… - zazoomblog : Alessia Macari il bikini è da urlo: fan in delirio per le forme perfette di lady Kragl - #Alessia #Macari #bikini… - dursina19 : RT @lisytiz: Comunque il #GFVIP lo vince sempre la persona che si fa i cazzi suoi e non crea alcun tipo di dinamica. 1) Alessia Macari 2) D… - lisytiz : Comunque il #GFVIP lo vince sempre la persona che si fa i cazzi suoi e non crea alcun tipo di dinamica. 1) Alessia… - Elideg3 : @ansiaeparanoie Oscar Wilde, Alessia Macari(Ciociara in avanti un altro) di altri famosi non so -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Macari Alessia Macari, la FOTO bollente a poppa, curve da capogiro: che spettacolo Yeslife Ripiena di carbonara, polpette o crema pasticcera: la seconda vita della burrata

Spina è un casaro 25enne di Torre Santa Susanna (Brindisi), e ha portato la burrata in posti finora impensati: "È cominciato tutto con la Carboburrata, una burrata ripiena di pasta alla carbonara". Da ...

Grande Fratello: nella casa più spiata pronti a entrare due Vip bresciani

Tutto pronto per la quinta edizione del Grande Fratello Vip, in scena da lunedì sera – 14 settembre – e in onda come sempre su Canale 5: per il secondo anno consecutivo il programma sarà affidato alla ...

Comitato Media e Minori

Il Grande Fratello Vip è la versione Vip del Grande Fratello. Il cast è composto da personaggi con una certa notorietà che condividono la vita quotidiana sotto lo stesso tetto spiati 24 ore su 24 dall ...

Spina è un casaro 25enne di Torre Santa Susanna (Brindisi), e ha portato la burrata in posti finora impensati: "È cominciato tutto con la Carboburrata, una burrata ripiena di pasta alla carbonara". Da ...Tutto pronto per la quinta edizione del Grande Fratello Vip, in scena da lunedì sera – 14 settembre – e in onda come sempre su Canale 5: per il secondo anno consecutivo il programma sarà affidato alla ...Il Grande Fratello Vip è la versione Vip del Grande Fratello. Il cast è composto da personaggi con una certa notorietà che condividono la vita quotidiana sotto lo stesso tetto spiati 24 ore su 24 dall ...