Aldo Serena | «Milik non è ancora bravo come Dzeko Ma potrebbe diventarlo»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il Corriere dello Sport intervistasull’affare di mercato che porterebbealla Roma ealla Juventus. Un affare dal quale, dichiara, guadagnano tutti., dice, è l’attaccante ideale per la Juve di Pirlo. «ha una capacità tecnica fuori dal comune. È vero che è un over 30, ma parliamo di un atleta integro e qualche campionato di alto livello lo può fare. Dybala e CR7 avranno un compagno sul quale appoggiarsi con sicurezza, sapendo che la palla ritornerà a loro coi tempi giusti». La Roma perderebbe un calciatore fondamentale. «Secondo me sì. Non conosco i calcoli economici che fanno le società, però se dovesse partire...