Vicenza: anziano difende ragazza, il fidanzato gli spezza il femore a calci, VIDEO (Di mercoledì 16 settembre 2020) Aggredito con una furia incredibile da un 25enne che stava malmenando la fidanzata. Il 73enne era intervenuto per calmarlo. i calci al 73enneUna violenza inaudita e vigliacca. Un 25enne che si scaglia contro un uomo di 73 anni che aveva solo cercato di calmare il giovane durante un violento litigio con la sua fidanzata. Il sindaco di Vicenza è indignato: "un episodio assolutamente da condannare". Il giovane ungherse autore del pestaggio è un personaggio già noto alle forze dell'ordine per la sua violenza, eppure girava libero di colpire. Per fortuna alcuni residenti hanno filmato l'aggressione e hanno chiamato la Polizia mostrando loro le prove del reato. Il 25enne è stato individuato dopo pochi minuti e arrestato con l'accusa di lesioni ...

