Università | oltre 2 milioni di fondi per il Conservatorio di Campobasso

NAPOLI – "Occorrevano circa 2 milioni di euro per completare e rendere finalmente fruibile l'auditorium realizzato nel complesso della 'Citta' nella Citta" e che gia' la scorsa amministrazione comunale affido', con delibera di consiglio votata all'unanimita', in comodato d'uso fino al 2045 al Conservatorio Lorenzo Perosi. La nostra amministrazione, in totale continuita' con quell'atto e con quella decisione, ha operato sin dal suo insediamento, in accordo con lo stesso Conservatorio di Campobasso, per perseguire l'idea di rendere finalmente utilizzabile quel luogo facendogli acquisire la dignita' culturale ed artistica che gli compete". Cosi' il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, nel corso della conferenza stampa in cui e' stato annunciato il finanziamento di 2.310.000 euro arrivato attraverso il decreto firmato dal ministro dell'Universita' e della Ricerca, Gaetano Manfredi.

