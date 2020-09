Tour de France 2020 | Bernal si ritira | forfait del campione in carica

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Eganannuncia ilalde. L’edizione numero 107 della storica corsa transalpina perde il suoin, che nelle ultime tappe si era definitivamente staccato dai vertici della maglia gialla. L’annuncio arriva tramite il Team Ineos: “Ha moltidavanti, è la decisione più saggia”, ha detto Dave Brailsford, team manager della squadra. Una posizione di classifica in ogni caso compromessa nella generale, soprattutto dopo la 14esima e la 15esima tappa: il colombiano era infatti sceso al 16° posto, distante 19’04” dal leader della classifica Primoz Roglic Eganhas withdrawn from thedeahead of ...

Il campione in carica si arrende "Sto già pensando ai prossimi anni" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Egan Bernal si ritira dal Tour De France. Il campione in carica, 16° nella classifica generale ...Siamo in una fase delicatissima per la 16^ tappa del Tour de France 2020: siamo infatti nel vivo dell’ascesa al Gpm di Montèe de Saint Nizier du Moucherotte, penultima salita della giornata e mancano ...E alla fine Egan Bernal si arrende: ritiro per il campione uscente del Tour alla vigilia della tappa regina, la 17esima, l'unica con due colli sopra i 2000 metri. "Ha molti Tour davanti, è la decision ...