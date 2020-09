Tommaso Zorzi rientra nella casa del GFVIP 5: nessuno sospetto di coronavirus (Di mercoledì 16 settembre 2020) E alla fine questa storia che stava davvero preoccupando tanti, finisce bene. Tommaso Zorzi, come spiega un comunicato breve del Grande Fratello, può rientrare nella casa. Il concorrente del GF VIP 5 ieri sera aveva lasciato Cinecittà per alcuni controlli medici. Aveva infatti avuto la febbre, nel corso della prima serata, dopo la diretta e le sue condizioni di salute preoccupavano, visto che continuava a stare male. Tommaso aveva spiegato ai suoi compagni che soffre di sinusite e che probabilmente l’aria condizionata aveva scatenato il suo malessere, non essendo abituato a stare per così tante ore in una situazione simile. Ma la paura che ci potesse essere anche altro, è stata grande. A Tommaso infatti pare sia stato fatto nel corso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 settembre 2020) E alla fine questa storia che stava davvero preoccupando tanti, finisce bene., come spiega un comunicato breve del Grande Fratello, puòre. Il concorrente del GF VIP 5 ieri sera aveva lasciato Cinecittà per alcuni controlli medici. Aveva infatti avuto la febbre, nel corso della prima serata, dopo la diretta e le sue condizioni di salute preoccupavano, visto che continuava a stare male.aveva spiegato ai suoi compagni che soffre di sinusite e che probabilmente l’aria condizionata aveva scatenato il suo malessere, non essendo abituato a stare per così tante ore in una situazione simile. Ma la paura che ci potesse essere anche altro, è stata grande. Ainfatti pare sia stato fatto nel corso ...

