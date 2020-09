Text To Speech: il lettore digitale per aumentare l’accessibilità (Di mercoledì 16 settembre 2020) Text To Speech: il lettore digitale per aumentare l’accessibilità delle piattaforme di didattica digitale e l’autonomia degli studenti Il Text To Speech (TTS), detto anche sintesi vocale o lettore digitale, è una funzionalità che permette agli utenti delle piattaforme di didattica digitale di ascoltare le lezioni e di svolgere gli esercizi in autonomia. Questo strumento garantisce alta accessibilità alle piattaforme digitali ed è utile non solo per i bimbi che non hanno ancora imparato a leggere, ma anche per gli studenti con DSA, che possono diventare sempre più autonomi nelle attività didattiche. Cos’è il TTS ... Leggi su dilei (Di mercoledì 16 settembre 2020)To: ilperl’accessibilità delle piattaforme di didatticae l’autonomia degli studenti IlTo(TTS), detto anche sintesi vocale o, è una funzionalità che permette agli utenti delle piattaforme di didatticadi ascoltare le lezioni e di svolgere gli esercizi in autonomia. Questo strumento garantisce alta accessibilità alle piattaforme digitali ed è utile non solo per i bimbi che non hanno ancora imparato a leggere, ma anche per gli studenti con DSA, che possono diventare sempre più autonomi nelle attività didattiche. Cos’è il TTS ...

AntonioLamorge3 : Spesso occorre generare file #audio per configurare autorisponditori o, tradurre, attraverso l’uso di voce umana, t… - AlessLongo : @micheleboldrin @liberioltre Ho scritto con speech to text mentre guidavo e sono usciti obbrobri di cui mi scuso. I… - brnocrist : @Gnarrrgh 'speech to text' e poi cerchi facilmente li' :D -

Ultime Notizie dalla rete : Text Speech Speech-to-Text, ecco tutti i servizi e le app migliori per trasformare voce in testo Sky Tg24 LanguageAid, un ponte di parole per le emergenze

In pieno lockdown è nata in Piemonte una piattaforma gratuita dedicata alle traduzioni linguistiche necessarie all’accoglienza dei migranti in situazioni di emergenza sanitaria e sociale Wolof, bambar ...

In pieno lockdown è nata in Piemonte una piattaforma gratuita dedicata alle traduzioni linguistiche necessarie all’accoglienza dei migranti in situazioni di emergenza sanitaria e sociale Wolof, bambar ...