Serie A. Inter trema. Antonio Conte ha perso 30 milioni di euro. Lotta scudetto in pericolo (Di mercoledì 16 settembre 2020) 30 milioni di euro svaniti nel nulla. Una brutta tegola sul capo dell’Inter e di Antonio Conte alla vigilia del campionato di Serie A. La nuova stagione comincia con una pessima notizia per Antonio Conte che tutti indicano come il principale Contendente dello juventino Pirlo per la conquista dello scudetto. Mano man che passano i giorni cresce l’ansia di Antonio Conte per circa trenta milioni di euro investiti in operazioni finanziarie dall’allenatore dell’Inter. Le indagini della magistratura inglese e di quella italiana stanno facendo emergere una situazione molto preoccupante per i trenta ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) 30disvaniti nel nulla. Una brutta tegola sul capo dell’e dialla vigilia del campionato diA. La nuova stagione comincia con una pessima notizia perche tutti indicano come il principalendente dello juventino Pirlo per la conquista dello. Mano man che passano i giorni cresce l’ansia diper circa trentadiinvestiti in operazioni finanziarie dall’allenatore dell’. Le indagini della magistratura inglese e di quella italiana stanno facendo emergere una situazione molto preoccupante per i trenta ...

