Sanità Abruzzo, Paolucci, confermati ritardi per vaccini antinflenzali (Di mercoledì 16 settembre 2020) L'Aquila - "Sui vaccini per l'influenza confermati i ritardi e l'insufficienza delle dosi che avevamo denunciato": così il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, sulla risposta all'interpellanza dello stesso capogruppo formulata nel corso della odierna seduta del Consiglio regionale. "La Giunta ammette la necessità di reperire 216.000 dosi necessarie a coprire il fabbisogno regionale post covid e annuncia che si rivolgerà alle Regioni che ne hanno acquistate di più. L'aspetto grave è che solo il 22 luglio 2020 D'Amario indica all'Aric il numero di dosi da acquistare e addirittura solo a fine agosto si scopre un fabbisogno aggiuntivo di 92.300 dosi, un aumento che era scontato programmare in ragione delle linee di indirizzo volte a rafforzare le prestazioni di ...

