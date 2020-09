Sabrina Salerno | una squadra di calcio in onore della cantante – FOTO

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Unadi Futbol-7 spagnola porterà il nome di, lo conferma la stessasui suoi canali social ufficiali., dopo aver incantato al cinema, sui palchi di tutta Italia e in televisione, torna ad essere popolare all’estero. La carrierae moè sempre stata ricca di opportunità, non ultima … L'articolo, unadiinè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Società Sportiva Sabrina Salerno". A fondare il nuovo team a sette è stato un gruppo di persone "tutte degli anni '80 - spiega uno dei creatori della neonata società sivigliana a ‘Marca’ - e quando ab ..."A Siviglia hanno creato una società di calcio dedicata a me? La notizia mi è stata mandata subito dai miei amici spagnoli, trovo sia una cosa insolita e molto carina, non credo che una società di cal ...In Spagna è nata una squadra di calcio amatoriale a 7: si chiama Società Sportiva Sabrina Salerno, omaggio alla celebre showgirl italiana. Nel campionato di calcio amatoriale a 7 di Siviglia ci sarà u ...