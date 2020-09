Roma, ‘Too Good To Go’: in un anno salvati 150.000 pasti dagli sprechi alimentari. Ecco come funziona l’App (Di mercoledì 16 settembre 2020) Oltre 650 store aderenti distribuiti dal centro alla periferia e 150.000 pasti salvati: con questi numeri si festeggia il primo anno di attività su Roma di Too Good To Go, l’app contro lo spreco alimentare che permette ai ristoratori di mettere in vendita, a prezzi simbolici, le Magic Box con il cibo invenduto a fine giornata. I cittadini della Capitale hanno accolto con entusiasmo il progetto antispreco che ha evitato l’emissione di 375 tonnellate di CO2. Le Magic Box più amate dai Romani sono quelle di sushi: il cibo giapponese batte anche la pizza al taglio e il pane. 150.000 kg di cibo salvato e non sprecato, l’equivalente in termini di peso di circa 58 statue del Marco Aurelio in Campidoglio: sono questi i risultati raggiunti in un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Oltre 650 store aderenti distribuiti dal centro alla periferia e 150.000: con questi numeri si festeggia il primodi attività sudi TooTo Go, l’app contro lo spreco alimentare che permette ai ristoratori di mettere in vendita, a prezzi simbolici, le Magic Box con il cibo invenduto a fine giornata. I cittadini della Capitale haccolto con entusiasmo il progetto antispreco che ha evitato l’emissione di 375 tonnellate di CO2. Le Magic Box più amate daini sono quelle di sushi: il cibo giapponese batte anche la pizza al taglio e il pane. 150.000 kg di cibo salvato e non sprecato, l’equivalente in termini di peso di circa 58 statue del Marco Aurelio in Campidoglio: sono questi i risultati raggiunti in un ...

