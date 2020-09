Regionali, Boccia a Latiano: 'Nostra Puglia verde e ambientalista' (Di mercoledì 16 settembre 2020) BRINDISI - 'La Nostra Puglia sarà una Regione verde, giusta e ambientalista, quella della destra è nera e antieuropeista. Noi siamo per la decarbonizzazione, loro sono contrari e silenti, non dicono ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 16 settembre 2020) BRINDISI - 'Lasarà una Regione, giusta e, quella della destra è nera e antieuropeista. Noi siamo per la decarbonizzazione, loro sono contrari e silenti, non dicono ...

Regionali Puglia, Boccia: «Da noi proposte per il futuro, dalla destra solo odio»

BARI - «La campagna elettorale della destra è solo un attacco agli avversari; noi parliamo di cose da fare, loro continuano a seminare odio. Il Pd parla sempre di futuro, Emiliano parla della Puglia d ...

