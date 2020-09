Palmiero, l'agente: "Meglio lui che qualcuno in prestito, deciderà il club. Se si chiamasse Palmierinho..." (Di mercoledì 16 settembre 2020) Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne e Luca Palmiero, ha parlato del giovane centrocampista azzurro ai microfoni di Radio Marte: "Io sono dell’idea che Luca sia molto forte, lui ha una qualità grandissima che sta nel ve ... Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 16 settembre 2020) Vincenzo Pisacane,di Lorenzo Insigne e Luca, ha parlato del giovane centrocampista azzurro ai microfoni di Radio Marte: "Io sono dell’idea che Luca sia molto forte, lui ha una qualità grandissima che sta nel ve ...

tuttonapoli : Palmiero, l'agente: 'Meglio lui che qualcuno in prestito, deciderà il club. Se si chiamasse Palmierinho...' - sscalcionapoli1 : L'agente di Palmiero: 'A Luca auguro di restare al 100% al Napoli ma non sono io a decidere' #calciomercato - napolipiucom : #napoli #Agente #Insigne: “Sta nascendo un Napoli forte. #Palmiero va tenuto, vi dico una… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: PALMIERO - L'agente: 'A Luca auguro di restare al 100% al Napoli ma non sono io a decidere' - 100x100Napoli : L'agente di #Insigne ai microfoni di #RadioMarte parla anche del futuro di #Palmiero. -