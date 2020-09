Non c'è due senza tre (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ci provò nel 2006 Berlusconi a colpi di maggioranza più o meno artefatta e poi nel 2016 Renzi a colpi di maggioranza di nominati vieppiù artefatta dall’ignobile pasticcio calderoliano.Ora tocca a Di Maio, ultrapersonalizzatore, travestirsi sguaiatamente da padre costituente con un paio di forbici in mano. Col taglio lineare minoranze reali ingigantite nei numeri o eterodirette potranno fare ciò che vogliono della Carta fondamentale. Bibbia laica degli italiani la chiamò l’azionista mazziniano Azeglio Ciampi.Non è il vangelo, è anche forse migliorabile. Ma non così con le forbici ispirate da un Grillo che definendolo un paradosso, dice che funzionano meglio le dittature. Appartiene al popolo di cittadini senza tessere e non alle caste dei nominati di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ci provò nel 2006 Berlusconi a colpi di maggioranza più o meno artefatta e poi nel 2016 Renzi a colpi di maggioranza di nominati vieppiù artefatta dall’ignobile pasticcio calderoliano.Ora tocca a Di Maio, ultrapersonalizzatore, travestirsi sguaiatamente da padre costituente con un paio di forbici in mano. Col taglio lineare minoranze reali ingigantite nei numeri o eterodirette potranno fare ciò che vogliono della Carta fondamentale. Bibbia laica degli italiani la chiamò l’azionista mazziniano Azeglio Ciampi.Non; il vangelo,; anche forse migliorabile. Ma non così con le forbici ispirate da un Grillo che definendolo un paradosso, dice che funzionano meglio le dittature. Appartiene al popolo di cittadinitessere e non alle caste dei nominati di ...

