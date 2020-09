Nicola Vivarelli dalla parte di Tina | Offese a Gemma a Uomini e Donne

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Nella puntata di oggi non poteva mancare un ennesimo scontro tra, dove quest’ultimo è stato spalleggiato da. Come oramai è noto a tutti,appoggia sempre Sirius e anche questa volta non è stata da meno. Comincia tutto dalle ragazze scese per il cavaliere, dove una volta concluse le loro chiacchierate,ci tiene a precisare chel’ha offesa con una critica che proprio non fadella sua persona. Ed è così che scoppia un nuovo scontro tra i due.diproprio non accetta il fatto che il cavaliere la descrive come maleducata e decide di evidenziarlo. ...

LadyNews_ : #ValentinaAutiero di #UominieDonne sta frequentando #NicolaVivarelli? - GossipItalia3 : UeD, Ida Platano si scaglia contro Nicola Vivarelli: il commento #gossipitalianews - infoitcultura : Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5: Valentina Autiero si prende la rivincita su Nicola Vivarelli, Gemma Galgan… - MondoTV241 : Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, dama e cavaliere di Uomini e Donne Over. #GemmaGalgani #UominieDonne… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Vivarelli

La puntata di “Uomini e Donne“, andata in onda il 15 settembre è stata molto impegnativa per Nicola Vivarelli. Se da un lato, il giovane Sirius si è pesantemente scontrato, ancora una volta, con Gemma ...Dopo l'accesa discussione tra Nicola e Gemma, che ha sancito la fine della storia tra il marinaio e la dama torinese, Tina Cipollari non ha potuto trattenersi dal commentare la rottura dei due. Nel co ...In tanti speravano che Ida Platano tornasse a Uomini e Donne per svelare i motivi dietro la sua rottura da Riccardo Guarnieri. Purtroppo non è stato così, ma l’ex dama del trono over continua comunque ...