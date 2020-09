Nel Referendum sul taglio dei parlamentari sono inserite in maniera occulta i vaccini e il TSO obbligatori sic! – bufale referendarie fresche

diMartedi : #DeGregorio su #Lega: 'Se nel frattempo ci restituisse i 49 mln magari potremmo rinviare il Referendum dato che il… - marcotravaglio : GUIDA AL REFERENDUM. LE RAGIONI DEL SÌ, LE OBIEZIONI DEL NO Qual è il numero perfetto di parlamentari? La domanda s… - mariaederaM5S : Ecco il secondo motivo per cui votare Sì al #Referendum del 20/21 Settembre: RESPONSABILIZZARE i parlamentari, poic… - arianna1910 : La riduzione di 345 Parlamentari, porterà un risparmio equivalente al valore di 800 appartamenti nel c… - ArturoSaronno : RT @catirafaella: Ma il Pd che oggi spinge a votare Sì a questa pagliacciata di #referendum è lo stesso che nel 2016 avversava il referendu… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Referendum

Sono oltre un migliaio le persone che per il Comune di Modena saranno impegnate domenica 20 con urne aperte dalle 7 alle 23, e lunedì 21settembre con possibilità di votare dalle 7 alle 15 per il refer ...Scontro al vertice tra i vari leader in queste prossime elezioni e referendum. Abbiamo sentito frasi come piduista, fascista ed altri aggettivi, tra i leader politici, con un intervento Ma siamo vera ...Benestare delle autorità competenti sullo spostamento delle cabine elettorale in locali non utilizzati per le lezioni, senza cambi di indirizzo per gli elettori. Sulla sospensione delle attività scola ...