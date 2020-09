«Name That Tune»: il ritorno di Enrico Papi, tra leggerezza e un pizzico di «Sarabanda» (Di mercoledì 16 settembre 2020) Non importa quanto Name That Tune – Indovina la canzone sia simile ad altri format musicali che hanno puntellato la televisione italiana in passato, dal Musichiere a Bring the Noise, da Furore allo stesso Sarabanda: il nuovo show di Tv8 con Enrico Papi è una ventata d’aria fresca, un racconto leggero e brioso capace di immergerci in un clima compagnone dove sembra quasi impossibile non prendere le parti di una delle due squadre di vip che se le suonano, letteralmente e metaforicamente, dall’inizio alla fine. In uno studio avveniristico con il pubblico mascherato e distanziato e una tempesta di luci e faretti, Papi guida due team, l’uno capitanato da Lino Banfi e l’altro da Elettra Lamborghini, in una serie di prove musicali che strizzano, sì, l’occhio al passato, ma che appaiono anche irresistibili per uno spettatore sempre più saturo di informazione e di talk show. https://twitter.com/TV8it/status/1305978446883954688 Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 settembre 2020) Non importa quanto Name That Tune – Indovina la canzone sia simile ad altri format musicali che hanno puntellato la televisione italiana in passato, dal Musichiere a Bring the Noise, da Furore allo stesso Sarabanda: il nuovo show di Tv8 con Enrico Papi è una ventata d’aria fresca, un racconto leggero e brioso capace di immergerci in un clima compagnone dove sembra quasi impossibile non prendere le parti di una delle due squadre di vip che se le suonano, letteralmente e metaforicamente, dall’inizio alla fine. In uno studio avveniristico con il pubblico mascherato e distanziato e una tempesta di luci e faretti, Papi guida due team, l’uno capitanato da Lino Banfi e l’altro da Elettra Lamborghini, in una serie di prove musicali che strizzano, sì, l’occhio al passato, ma che appaiono anche irresistibili per uno spettatore sempre più saturo di informazione e di talk show. https://twitter.com/TV8it/status/1305978446883954688

