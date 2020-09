Nadal: un ritorno in campo "senza sudare" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma: 16esimi dolcissimi per lo spagnolo, abile a infliggere un doppio 6-1 al connazionale Pablo Carreno-Busta. Leggi su media.tio.ch (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma: 16esimi dolcissimi per lo spagnolo, abile a infliggere un doppio 6-1 al connazionale Pablo Carreno-Busta.

Ticinonline : Nadal: un ritorno in campo 'senza sudare' #nadal #tennis #pablocarrenobusta - RSIsport : ?????? Ritorno sui campi roboante per Rafael Nadal che a Roma, al suo primo match dopo la pausa per coronavirus, ha tr… - DiegoAmbrosin : Dopo circa 6 mesi e mezzo, domani é il giorno del ritorno in campo di #Nadal...esordio a Roma contro Carreno fresco… - infoitsport : Il ritorno di Nadal: agli Internazionali è lui il favorito dei bookmaker - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: Tennis, il ritorno di Nadal: agli Internazionali è lui il favorito dei bookmaker -