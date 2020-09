MotoGp, Marc Marquez migliora ancora: è già in sella sulle due ruote (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA - ancora buone notizie per Marc Marquez. Dopo aver ricominciato la preparazione atletica, il pilota della Honda ha confermato che sta lavorando duramente con l'obiettivo di tornare in pista prima ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA -buone notizie per. Dopo aver ricominciato la preparazione atletica, il pilota della Honda ha confermato che sta lavorando duramente con l'obiettivo di tornare in pista prima ...

