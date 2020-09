Morta Costanza Afan de Rivera | nipote dei Florio

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Si è spenta ieri, nella casa di famiglia a Roccalvecce, in provincia di Viterbo,de, romana, 70 anni, figlia di Giuliadi Ignazio e Franca, i suoi nonni materni, e del marchese Achille BellosoDe. Romana, da tempo combatteva contro un male che non è riuscita sconfiggere. Da adulta aveva riscoperto Palermo e la Sicilia, fondando tra l’altro l’associazione culturale “La Sicilia dei” della quale ricopriva la carica di presidente onorario.Grande appassionata di automobilismo, era navigatore nelle gare di regolarità, infatti, era molto legata alla Targa, la corsa più antica del mondo ideata dallo zio ...

Si è spenta ieri, nella casa di famiglia a Roccalvecce, in provincia di Viterbo, Costanza Afan de Rivera, romana, 70 anni, figlia di Giulia Florio, nipote di Ignazio e Franca Florio, i suoi nonni mate ...