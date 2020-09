Link, l’Italia e Roma scelte da leader USA dei monopattini elettrici in sharing per il lancio in Europa (Di mercoledì 16 settembre 2020) Link arriva in Europa e sceglie l’Italia: a Roma, il debutto continentale del suo servizio con 1.000 monopattini elettrici in sharing Link è una divisione di Superpedestrian, l’azienda fondata da esperti di mobilità urbana del MIT Massachusetts Institute of Technology di Boston: grazie all’impegno nella Ricerca e Sviluppo e alla tecnologia più avanzata sul mercato, i suoi mezzi “intelligenti” assicurano la più alta capacità di protezione per utenti e monopattini e il rigoroso rispetto del Codice della Strada Link, operatore statunitense di micromobilità in sharing, dopo il successo in Nord America punta ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 settembre 2020)arriva ine sceglie l’Italia: a, il debutto continentale del suo servizio con 1.000inè una divisione di Superpedestrian, l’azienda fondata da esperti di mobilità urbana del MIT Massachusetts Institute of Technology di Boston: grazie all’impegno nella Ricerca e Sviluppo e alla tecnologia più avanzata sul mercato, i suoi mezzi “intelligenti” assicurano la più alta capacità di protezione per utenti ee il rigoroso rispetto del Codice della Strada, operatore statunitense di micromobilità in, dopo il successo in Nord America punta ...

romadailynews : Link, l’Italia e Roma scelte da leader USA dei monopattini elettrici in sharing per il… - paolopicone70 : RT @ITALICOM1: LINK arriva in Europa e sceglie l’Italia - ITALICOM1 : LINK arriva in Europa e sceglie l’Italia - suga_italia : ?? ARMY si sono aperte le votazioni su FanPlus per il contest 'God of Rap' e #SUGA è nominato ?? per favore votiamo… - chiappe_revello : RT @susdefItalia #italyforclimate #conferenzaclima2020 ?? Una roadmap climatica per l’Italia: Conferenza nazionale s… -

Ultime Notizie dalla rete : Link l’Italia Loretta Pavan e il giro d’Italia in bici «7.000 chilometri per valli e coste raccontando come ho sconfitto... Corriere della Sera