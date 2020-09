Juventus, la Sampdoria si avvicina: le ultime dalla Continassa (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il match di esordio in Serie A della Juventus si avvicina. Domenica sera, tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, i bianconeri di Andrea Pirlo affronteranno la Sampdoria di Claudio Ranieri nella prima giornata di campionato, ripartendo con le gare ufficiali dopo lo stop di agosto. Non sarà semplice trovare subito il ritmo gara e i giusti automatismi: la scorsa annata è stata sfiancante dal punto di vista fisico e mentale e la nuova stagione che sta per iniziare potrebbe essere altrettanto dura per i campioni bianconeri. Come se non bastasse, l’incognita relativa alla prima esperienza del Maestro come allenatore non consente di compiere pronostici certi, ma quello che conta è che i ragazzi della Vecchia Signora stanno lavorando duramente alla Continassa, con la speranza di arrivare ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il match di esordio in Serie A dellasi. Domenica sera, tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, i bianconeri di Andrea Pirlo affronteranno ladi Claudio Ranieri nella prima giornata di campionato, ripartendo con le gare ufficiali dopo lo stop di agosto. Non sarà semplice trovare subito il ritmo gara e i giusti automatismi: la scorsa annata è stata sfiancante dal punto di vista fisico e mentale e la nuova stagione che sta per iniziare potrebbe essere altrettanto dura per i campioni bianconeri. Come se non bastasse, l’incognita relativa alla prima esperienza del Maestro come allenatore non consente di compiere pronostici certi, ma quello che conta è che i ragazzi della Vecchia Signora stanno lavorando duramente alla, con la speranza di arrivare ...

