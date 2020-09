Il Liceo Fermi di Sulmona riparte con le lezioni online Anche formazione docenti, collaboratori (Di mercoledì 16 settembre 2020) L'Aquila - E' cominciato con la Didattica a distanza e l'uso di più piattaforme, per arrivare, entro il 28 settembre, al modello a pieno regime, l'anno scolastico della Sperimentazione nazionale quadriennale del Liceo Enrico Fermi. Il Polo Fermi presenterà a breve un sistema di Didattica digitale integrata (Ddi) per realizzare una scuola che trasformi in opportunità di crescita e sviluppo questo momento critico e punti verso forme di sperimentazione e di digitalizzazione avanzate. Gli alunni saranno impegnati in laboratori avanzati, video lezioni, repository, attività complementari e supplementari mattino e pomeriggio, per gruppi e classi, in presenza e/o online. La logistica prevede ingressi anticipati e posticipati, orari rimodulati, e un rigido e complesso Protocollo di ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 16 settembre 2020) L'Aquila - E' cominciato con la Didattica a distanza e l'uso di più piattaforme, per arrivare, entro il 28 settembre, al modello a pieno regime, l'anno scolastico della Sperimentazione nazionale quadriennale delEnrico. Il Polopresenterà a breve un sistema di Didattica digitale integrata (Ddi) per realizzare una scuola che trasformi in opportunità di crescita e sviluppo questo momento critico e punti verso forme di sperimentazione e di digitalizzazione avanzate. Gli alunni saranno impegnati in laboratori avanzati, video, repository, attività complementari e supplementari mattino e pomeriggio, per gruppi e classi, in presenza e/o. La logistica prevede ingressi anticipati e posticipati, orari rimodulati, e un rigido e complesso Protocollo di ...

