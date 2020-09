Grande incendio nel porto di Ancona | “Abbiamo subito pensato a Beirut”

repubblica : Grande incendio divampa nel porto di Ancona: scuole e parchi chiusi [aggiornamento delle 07:53] - repubblica : Grande incendio divampa nel porto di Ancona [aggiornamento delle 07:03] - repubblica : Grande incendio divampa nel porto di Ancona [aggiornamento delle 05:17] - Italia_Notizie : Grande incendio nel porto di Ancona, scuole e parchi chiusi - laurarossidue : RT @ElioLannutti: Grande incendio divampa nel porto di Ancona: scuole e parchi chiusi -

Ultime Notizie dalla rete : Grande incendio

Un incendio di vaste proporzioni è divampato, per cause ancora in corso di accertamento, nel porto di Ancona. Le fiamme sono partite intorno alla mezzanotte da un capannone. Sul posto sono intervenute ...Un vasto incendio è divampato alle 00:30 nella zona del porto di Ancona e ha interessato diversi capannoni di cantieristica navale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 16 squadre proveni ...Il Comune di Ancona ha chiesto alla popolazione di tenere le finestre chiuse per precauzione dopo il vasto incendio che è divampato nella notte in un’area del porto che ospita capannoni industriali. S ...