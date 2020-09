Cengiz Under, giocatore accostato più volte al Napoli, sta per firmare con il Leicester! (Di mercoledì 16 settembre 2020) Cengiz Under, dopo essere stato accostato più volte al Napoli, è pronto a trasferirsi in Inghilterra per giocare in Premier League, nelle fila del Leicester … L'articolo Cengiz Under, giocatore accostato più volte al Napoli, sta per firmare con il Leicester! proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 16 settembre 2020), dopo essere statopiùal, è pronto a trasferirsi in Inghilterra per giocare in Premier League, nelle fila del Leicester … L'articolopiùal, sta percon ilproviene da ForzAzzurri.net.

pormeccartnei : @angelomangiante @SkySport Angeli', 'Cengiz under from Roma' potrebbe anche essere equivocato per 'Cencio de Roma S… - ForzAzzurri1926 : INCREDIBILE - NAPOLI, DOPO TANTI ACCOSTAMENTI, SFUMA UN ALTRO COLPO DI MERCATO! IL GIOCATORE FINISCE IN PREMIER > - Luca_Cilli : Il Leicester è in vantaggio per Cengiz Under. Sull'esterno della Roma tuttavia resta vigile anche il Newcastle… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili SKY – Roma, Under è a un passo dal Leicester City: SKY – Roma, Und… - MicheleAloisi : RT @PinoVaccaro77: #Under aveva fatto intravedere grandezza alla sua prima stagione. Grazie ai suoi gol, nel ritorno, la @OfficialASRoma ar… -