Calciomercato Torino, Cairo ci prova per Torreira coi bonus (Di mercoledì 16 settembre 2020) e le presenze. Prosegue la trattativa con l’Arsenal Prosegue la trattativa tra l’Arsenal e il Torino per poter arrivare a Lucas Torreira. Il presidente dei granata Urbano Cairo – si legge – vuole trovare l’accordo giocando la carta bonus, probabilmente legati alle presenze. bonus – Il presidente – si legge – vuole assolutamente accontentare il suo nuovo allenatore. Il giocatore può arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni di euro, ma con due rate da 12 milioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) e le presenze. Prosegue la trattativa con l’Arsenal Prosegue la trattativa tra l’Arsenal e ilper poter arrivare a Lucas. Il presidente dei granata Urbano– si legge – vuole trovare l’accordo giocando la carta, probabilmente legati alle presenze.– Il presidente – si legge – vuole assolutamente accontentare il suo nuovo allenatore. Il giocatore può arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni di euro, ma con due rate da 12 milioni. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Tottenham, tentativo per #Belotti. La risposta del #Torino - CalcioJcom : New post: Agente Dybala a Torino, tifosi preoccupati: “Speriamo non per la cessione” - antoninobar : RT @diegofornero: Non è un #calciomercato semplice per nessuno, ma sarebbe ipocrita negare che - a tre giorni dall'esordio - il #Torino sia… - BargelliniLuca : ?? @TuttoMercatoWeb - #SerieA Prove di rinnovo fra il #Sassuolo e Gianluca Scamacca. Poi spazio ad un nuovo trasfe… - ilsignorcosmo : RT @giallorossiME: #Calciomercato: Nella giornata di ieri, si è aggregato al #FCMessina, il terzino destro #GabrieleAita (classe 2002) scuo… -