Villa Emma e i 73 ragazzini ebrei in fuga | un israeliano lo scopre e dona soldi a Nonantola

MODENA – La storia di Villa Emma continua a 'stupire' a distanza di tanti anni e ha spinto un cittadino israeliano a un atto di generosità nei confronti di persone in difficoltà a Nonantola, la stessa cittadina che tanti anni fa fu così generosa verso una settantina di ragazzini ebrei in fuga. Il cittadino israeliano, che vive nella cittadina di Zikhron Ya'aqov (17.000 abitanti a 35 chilometri a sud di Haifa) ha scoperto solo dalla recente intitolazione del parco a Nonantola a Rosh HaAyn cosa accadde nel Comune modenese tra il 1942 e '43, quando arrivarono 73 ragazzi ebrei in fuga attraverso l'Europa che qui furono accolti e aiutati. Questo lo ha spinto a donare soldi al Comune di Nonantola per aiutare persone in difficoltà.

Nonantola in questi giorni di emergenza sanitaria è stata teatro di un importante gesto di solidarietà giunto dall’estero. Un cittadino israeliano di Zikhron Ya’aqov, cittadina di 17 mila abitanti a 3 ...

