Uomini e Donne, Armando Incarnato attaccato da Karina Cascella: "Ma chi ti si piglia" (Di martedì 15 settembre 2020) Karina Cascella tira una stoccata ad Armando Incarnato, dopo la puntata di Uomini e Donne, e non risparmia il cavaliere partenopeo del Trono Over. Leggi su comingsoon (Di martedì 15 settembre 2020)tira una stoccata ad, dopo la puntata di, e non risparmia il cavaliere partenopeo del Trono Over.

matteosalvinimi : La politica è fatta di idee, ma le idee camminano sulle gambe di uomini e donne, e vedendo da vicino la passione, l… - peppeprovenzano : Oggi in edicola il primo numero di @domanigiornale. Al direttore @StefanoFeltri e alle donne e uomini della redazio… - matteosalvinimi : A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella lib… - _chiarelisa : RT @Eclipse20213: @matteosalvinimi Senatore, pensa che Don Roberto sarebbe stato d'accordo con le sue parole? Utilizzare la sua morte per i… - Forzajuvesempr5 : No ma veramente uomini e donne grande fratello peggio del' inter. -