Ufficiale | Lucchese | dalla Viterbese arriva il portiere Biggeri

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 15 settembre 2020) Attraverso i propri canali ufficiali, laha comunicato l’ingaggio delclasse ’96, Matteo. L’estremo difensore, prelevato, ha firmato un contratto annuale. Segue il comunicato del club: La1905 comunica ufficialmente di aver ingaggiato Matteoclasse ’96, nella scorsa stagione in forza alla, nato a Barga, in provincia di Lucca, ha indossato le maglie di Viareggio, Legnago Salus, Montecatini e Pontedera, con cui ha giocato da titolare un campionato di Serie C nella stagione 2018/19. Per lui un contratto in rossonero fino al 30 giugno 2021. Foto: Alfredopedulla.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.