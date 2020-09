Tra te e il mare, l’amore cantato dalla Pausini (Di martedì 15 settembre 2020) amazon.itCerco di notte in ogni stella uno tuo riflesso, ma tutto questo a me non basta: adesso cresco! Questa è una delle frasi della canzone Tra te e il mare di Laura Pausini, che il 15 settembre 2000 ha pubblicato l’omonimo album.Prodotto da Kc Porter, Dado Parisini, Celso Valli e Alfredo Cerruti, Tra te e il mare è il quinto album ufficiale della cantante. Il disco segna la rottura definitiva della Pausini con l’adolescenza e le tematiche ad essa correlate. E’ un album di transizione tra una Laura bambina e una Laura più consapevole. I temi principali del disco riguardano, infatti, l’amore. Tra i brani più importanti ricordiamo Volevo dirti che ti amo, quarto singolo estratto dall’album. E’ un brano malinconico e romantico, così come ogni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 settembre 2020) amazon.itCerco di notte in ogni stella uno tuo riflesso, ma tutto questo a me non basta: adesso cresco! Questa è una delle frasi della canzone Tra te e ildi Laura, che il 15 settembre 2000 ha pubblicato l’omonimo album.Prodotto da Kc Porter, Dado Parisini, Celso Valli e Alfredo Cerruti, Tra te e ilè il quinto album ufficiale della cantante. Il disco segna la rottura definitiva dellacon l’adolescenza e le tematiche ad essa correlate. E’ un album di transizione tra una Laura bambina e una Laura più consapevole. I temi principali del disco riguardano, infatti, l’amore. Tra i brani più importanti ricordiamo Volevo dirti che ti amo, quarto singolo estratto dall’album. E’ un brano malinconico e romantico, così come ogni ...

espressonline : Dopo aver attraversato tra mille sofferenze il deserto e il mare per venire in Italia, ha deciso che la sua mission… - MSF_ITALIA : Bloccato #Moonbird, l’aereo di monitoraggio di Sea Watch non potrà più volare. L'accusa? Aver avvistato migliaia di… - emergency_ong : ?? SALVATAGGIO NEL #MEDITERRANEO questa notte soccorse 78 persone in acque internazionali. Tra loro anche due bambin… - r31458893 : RT @a_saba78: Le corse a perdifiato tra i canneti; l’eco pomeridiana e l’eco a notte. L’animale brusio e le sue interrotte chiamate; e cert… - 03Ginevra : RT @a_saba78: Le corse a perdifiato tra i canneti; l’eco pomeridiana e l’eco a notte. L’animale brusio e le sue interrotte chiamate; e cert… -