Suarez alla Juventus è sempre più difficile, ecco perchè (Di martedì 15 settembre 2020) Si sono susseguiti diversi nomi per rinnovare l’attacco della Juventus, dopo che quest’ultima ha “lasciato libero” Gonzalo Higuain che è già sbarcato negli Stati Uniti dove lo attende una nuova avventura nella MLS, e tra i diversi nomi che hanno incuriosito di più i tifosi bianconeri c’è quello di Luis Suarez, attaccante del Barcellona classe 1987 che sembrava molto vicino a lasciare la Catalogna dopo 6 anni. Cambio di programma L’attaccante uruguagio era stato tra i probabili partenti in tema di rifondazione in casa blaugrana dopo la crisi post eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco che ha reso evidenti i molteplici problemi all’interno della società, tanto da favorire la cessione di diversi “pezzi grossi” in rosa, tra ... Leggi su giornal (Di martedì 15 settembre 2020) Si sono susseguiti diversi nomi per rinnovare l’attacco della, dopo che quest’ultima ha “lasciato libero” Gonzalo Higuain che è già sbarcato negli Stati Uniti dove lo attende una nuova avventura nella MLS, e tra i diversi nomi che hanno incuriosito di più i tifosi bianconeri c’è quello di Luis, attaccante del Barcellona classe 1987 che sembrava molto vicino a lasciare la Catalogna dopo 6 anni. Cambio di programma L’attaccante uruguagio era stato tra i probabili partenti in tema di rifondazione in casa blaugrana dopo la crisi post eliminazione dChampions League per mano del Bayern Monaco che ha reso evidenti i molteplici problemi all’interno della società, tanto da favorire la cessione di diversi “pezzi grossi” in rosa, tra ...

